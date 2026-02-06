Así se jugarán las semifinales de la Serie del Caribe

La fase de grupos ha concluido y ya se conocen los nombres de los cuatro equipos que avanzan a las semifinales de la Serie del Caribe 2026. Tras la victoria de Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce sobre el representativo de Panamá, las posiciones quedaron selladas incluos antes del último duelo de la jornada. El torneo de béisbol invernal entra ahora en su etapa más crítica para definir quién se alzará con el trofeo.

Los conjuntos que han logrado su boleto a la siguiente ronda son los Leones de Escogido representando a la República Dominicana, los Charros de Jalisco por México Rojo, los Cangrejeros de Santurce por Puerto Rico y los Tomateros de Culiacán bajo la bandera de México Verde. La escuadra dominicana aseguró el liderato general, consolidándose como el rival a vencer tras marchar invicta en la primera etapa.

De acuerdo con el reglamento de competencia de la Serie del Caribe, los enfrentamientos para el viernes 6 de febrero han quedado establecidos. El primer duelo será entre México Verde (Tomateros de Culiacán) y la República Dominicana (Leones de Escogido) a las 14:00 horas. Más tarde, a las 19:00 horas, Puerto Rico se medirá ante México Rojo (Charros de Jalisco) para determinar al segundo finalista del certamen.

La organización confirmó que la gran final se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Panamericano. En caso de pasar a la finalEl equipo de la República Dominicana fungiría como local administrativo, debido a su posición de honor en la tabla, mientras que en caso de llegar a la última instancia, el representativo de México Verde tendría que jugar como visitante administrativo por su clasificación en cuarto sitio.

No obstante, queda la posibilidad de que las dos escuadras de México se disputen el último partido de la Serie del Caribe.

