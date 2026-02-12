Senado autoriza entrada de marinos de EE. UU. a México para adiestrar a la Semar

En una sesión relámpago, el Senado de la República aprobó este miércoles el ingreso de un contingente de la Marina de los Estados Unidos a territorio mexicano. El objetivo de esta incursión, autorizada por la vía del “fast-track”, es brindar capacitación especializada a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en tácticas de seguridad y operaciones estratégicas, en el marco de la cooperación bilateral en materia de defensa.

La solicitud, enviada por el Ejecutivo Federal, recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores, quienes argumentaron que este intercambio de conocimientos fortalecerá las capacidades operativas de nuestras fuerzas armadas. Según el dictamen aprobado, los militares estadounidenses ingresarán con su armamento reglamentario y equipo técnico, estableciendo una estancia temporal en bases navales específicas del país para realizar los ejercicios de adiestramiento previstos para este 2026.

A pesar de la aprobación mayoritaria, el debate en el Pleno no estuvo exento de roces. Legisladores de oposición cuestionaron la celeridad del proceso, señalando que temas de soberanía nacional y la presencia de tropas extranjeras en suelo patrio deberían analizarse con mayor profundidad. No obstante, la Comisión de Defensa Nacional defendió la medida, asegurando que se trata de un protocolo de rutina que no compromete la integridad del territorio mexicano.

Contexto de la cooperación militar bilateral

Este tipo de ejercicios de capacitación han sido una constante en la relación diplomática entre México y Estados Unidos. Históricamente, la Semar ha mantenido una colaboración estrecha con el Comando Norte de los EE. UU. para el combate al tráfico de sustancias ilícitas y la vigilancia de las costas mexicanas. La capacitación aprobada hoy se enfocará en nuevas tecnologías de rastreo y operaciones de rescate en altamar, áreas donde la tecnología estadounidense lleva la delantera.

La aprobación del Senado ocurre en un momento donde la seguridad en las zonas marítimas es prioritaria para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con la llegada de estos instructores, se espera que el personal de la Marina actualice sus protocolos de respuesta inmediata. Las autoridades han enfatizado que el contingente extranjero estará bajo supervisión estricta y que su salida del país está programada inmediatamente después de concluir los cursos de adiestramiento.

