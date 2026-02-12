El Senado de la República aprueba en lo general reducir la jornada laboral a 40 horas en México

Con una votación mayoritaria de 121 sufragios a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional para reducir la jornada laboral semanal en el país. Esta medida busca modificar el esquema actual para pasar de 48 a 40 horas de trabajo, marcando un hito en la legislación laboral mexicana.

La iniciativa tiene como eje central la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el firme objetivo de establecer un nuevo límite máximo de horas de servicio por semana. Este cambio normativo pretende actualizar los derechos de la clase trabajadora frente a las demandas actuales.

Durante la sesión, el Senado determinó que, tras la aprobación en lo general, el dictamen debe continuar con la discusión en lo particular. En esta etapa se analizarán las reservas presentadas y las posibles modificaciones al texto antes de que concluya formalmente el trámite legislativo en la Cámara alta.

La reducción de la jornada laboral se integra en un paquete de reformas estratégicas discutidas en el Congreso de la Unión. Según el cuerpo legislativo, este ajuste plantea modificar el marco constitucional vigente para fortalecer los derechos laborales y garantizar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional.

Diversos legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron que el alcance de la reforma tendrá un impacto significativo tanto para empleados como para empleadores. El proceso continuará bajo los procedimientos legales que rigen al Senado de la República, asegurando que cada modificación sea revisada minuciosamente.

Este avance representa una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en los últimos años, buscando que México se alinee con estándares internacionales de bienestar y salud en el trabajo.

