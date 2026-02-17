Senado cierra definitivamente el salón de belleza tras polémica por austeridad

El Senado de la República puso fin a la controversia generada por la reapertura de un espacio de arreglo personal en sus instalaciones. Este lunes, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, confirmó el cierre definitivo del salón de belleza que operaba dentro de la Cámara Alta, asegurando que la medida es permanente para evitar más cuestionamientos sobre el uso de los espacios legislativos.

Durante una conferencia de prensa, Ignacio Mier Velazco explicó que las senadoras y legisladores deberán buscar opciones externas para su arreglo personal, pues el área ya ha sido desalojada. Según el legislador, no se comprometieron recursos públicos para este fin, detallando que el mobiliario utilizado —consistente en un sillón, un espejo y un lavabo— ya pertenecía al patrimonio del Senado desde legislaturas pasadas y fue reintegrado al almacén general.

El coordinador parlamentario aclaró que la estética funcionaba apenas dos días a la semana y los servicios tenían costos que iban de los 100 a los 500 pesos. Asimismo, precisó que la persona encargada de los cortes y peinados no formaba parte de la nómina del Senado, ya que trabajaba con sus propios utensilios y cobraba directamente a los usuarios por su labor.

Austeridad bajo la lupa en el Poder Legislativo

La decisión de clausurar este servicio se da en un contexto de alta sensibilidad social respecto a la austeridad y los privilegios de la clase política. Aunque se argumentó que el espacio buscaba facilitar la logística de las legisladoras debido a las largas jornadas de trabajo, las críticas en redes sociales y medios de comunicación presionaron para que la administración de la Cámara Alta diera marcha atrás.

Este tipo de servicios han existido en administraciones anteriores, pero bajo la actual narrativa de ahorro del Gobierno de México y el Poder Legislativo, su permanencia resultó insostenible. Con el retiro del mobiliario, el espacio físico quedará disponible para otras funciones administrativas, eliminando así uno de los puntos de fricción más comentados de las últimas semanas en el recinto de Reforma.

Finalmente, Ignacio Mier enfatizó que el Senado debe mantener congruencia con los principios de moderación que se promueven desde la bancada mayoritaria. Con el cierre de la estética, se busca enviar un mensaje de orden y respeto a la función parlamentaria, dejando de lado comodidades que, aunque no costaran directamente al erario en salarios, generaban una percepción negativa ante la ciudadanía en este 2026.

