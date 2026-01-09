Ricardo Salinas Pliego se lanza contra Noroña por su viaje en cabina de lujo durante su vuelo desde Roma a CDMX

El empresario Ricardo Salinas Pliego difundió este viernes una crítica directa al senador, Gerardo Fernández Noroña, en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes del legislador viajando en la cabina de lujo de un vuelo desde Roma hacia la Ciudad de México. La disputa reavivó el debate sobre el discurso de austeridad pública frente a los supuestos privilegios personales de funcionarios.

Salinas Pliego publicó en redes sociales una captura de la cabina Premier One, una sección de business class de Aeroméxico donde los asientos pueden convertirse en cama, junto con un mensaje en el que cuestionó a Noñoña por viajar “de lujo” mientras, en su narrativa, “los pobres chairos son asaltados en las carreteras”. El comentario se difundió rápidamente y generó respuestas divididas entre usuarios que criticaron al senador y quienes defendieron su derecho a escoger su estilo de viaje.

En las redes sociales señalan a Salinas Pliego con comentarios como “patadas de ahogado”, por el pago que este mes deberá hacer ante el Servicio de Administración Tributaria por 51 mil millones de pesos. La cifra corresponde a créditos fiscales ya firmes y actualizados conforme a la ley, luego de un largo proceso legal que concluyó con resoluciones definitivas de los tribunales.

Hasta ahora, Fernández Noroña no ha emitido una declaración pública detallada sobre este episodio específico ni ha aclarado qué parte, si alguna, de los costos del vuelo fueron pagados con recursos propios o cubiertos con viáticos oficiales. En otras ocasiones, el senador ha defendido que si opta por cabinas de mayor comodidad lo hace con recursos propios y que estas decisiones no implican necesariamente uso indebido de fondos públicos.

