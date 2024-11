Senadora Trasviña desata polémica: la moral importa más que el nivel académico para liderar la CNDH

La senadora por Baja California Sur, Lucía Trasviña, generó nuevamente polémica durante la discusión de la terna de candidatas para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. Trasviña afirmó que la selección de los perfiles no debe basarse únicamente en el nivel académico o en los cargos ocupados dentro de la función pública, sino en su reputación ante la ciudadanía y en su moral.

En su intervención, destacó que perfiles como el de María del Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH y criticada en su gestión por algunos defensores de derechos humanos, representan un liderazgo pionero en este ámbito.

Recordó cómo Piedra, junto a su madre, recorrió diversas regiones del noroeste en busca de personas desaparecidas. Además, señaló enérgicamente a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, acusándolos de carecer de calidad moral para decidir quién es apto para liderar la CNDH.

“Aquí la valoración no tiene que ver si fueron a Hardvard o que son doctores en derechos , ni ministras, ni magistrados; tiene que ver fundamentalmente su fama pública, su moral ante el pueblo y aquí perdóneme entró en defensa de Rosario Ibarra Piedra. Desde muy niña recorría el país con su madre agarrada de su falda, buscando a los desaparecidos, a los asesinados por el sistema donde ustedes vienen del PRI y el PAN ¿Qué no tienen memoria? ¿Qué no se los dije hace rato? ¡Que Norma Corona Sapién la mataron! La mató ese sistema ¿Quién gobernaba en ese tiempo? La mató el PRI, fue la precursora de los derechos humanos en el noroeste de nuestro país y fue asesinada. ¿Cuál moral?”.