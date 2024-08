Senadores firman manifiesto en contra de pesca comercial del dorado en BCS

Luego de que diputados del Congreso del Estado de Baja California Sur tomaron la tribuna del recinto legislativo para exponer su rechazo a las intenciones de senadores federales de modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para permitir la pesca comercial del pez dorado, el senador electo por Baja California Sur, Homero Davis Castro, declaró que un grupo de legisladores sudcalifornianos firmó un manifiesto en contra de esta iniciativa de ley.

“En primer lugar, un contundente no a la apertura de la pesca comercial del dorado. Ya firmamos un manifiesto mi compañero Manuel Cota, Luis Armando Díaz y mi compañera Lucía Trasviña, y vamos a hacer lo que sea necesario para que esto no se apruebe. Sabemos que la pesca deportiva del dorado es nuestra fortaleza, y existe una gran diferencia en lo que genera la pesca comercial. Además, el dorado es importante no solo para Los Cabos, sino también para La Paz, Loreto y Comondú. Es un rotundo no, y vamos a hacer equipo para un frente común,” destacó.