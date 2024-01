Señora de 69 años vende dulces afuera de banco para sobrevivir

Sara Vega Navarro, de La Piedad, Michoacán, es una señora de 69 años que tiene una discapacidad motriz debido a una poliomielitis que le dificulta caminar, pero que con mucho esfuerzo y fe se gana la vida vendiendo dulces y accesorios religiosos afuera de bancos en la ciudad de La Paz.

Actualmente, vive únicamente con su hijo, que tiene una discapacidad intelectual que también se dedica a vender artículos, entre ambos y con las pensiones que reciben juntan cada dos meses 9 mil pesos con los que pagan el servicio de agua, luz, transporte y comida.

“Yo soy de La Piedad, Michoacán, a mí me dio la poliomielitis cuando tenía dos años de edad y mis papás tenían una fondita en un mercado, yo me crié en un mercado, tenían una tortillería de tortillas hechas a mano y me vine aquí a los 18 años de edad aquí a La Paz y tuve cuatro hijos. Se me murió el mayor y yo saqué sola adelante a mis hijos, aquí he trabajado de todo”.