Dictan sentencia contra hombre capturado con armas largas y municiones en Comondú

Un hombre detenido con armamento de alto poder y equipo táctico en una zona rural del municipio de Comondú fue sentenciado a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión, tras acreditarse su responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas y municiones de uso exclusivo del Ejército.

El fallo fue emitido por un juez federal luego de que se comprobara que Jesús “N” viajaba armado al interior de un vehículo que fue interceptado en una brecha que conduce al rancho Santa Fe, donde autoridades detectaron a dos personas portando armas largas.

Durante la inspección, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Comondú aseguraron dos armas de fuego largas, 166 cartuchos útiles, ocho cargadores, además de chalecos balísticos, uniformes tácticos y pasamontañas, lo que evidenció la peligrosidad del aseguramiento.

Tras su puesta a disposición, la Fiscalía Federal integró la carpeta de investigación y logró que el caso avanzara hasta un procedimiento abreviado, mediante el cual se dictó sentencia condenatoria contra uno de los detenidos.

Además de la pena de prisión, el juez impuso al sentenciado una multa equivalente a 211 días, que asciende a 22 mil 908 pesos, por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al portar armamento, cartuchos y cargadores reservados exclusivamente para las Fuerzas Armadas.

