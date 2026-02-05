Juez sentencia al Mini Lic a cinco años de prisión en Estados Unidos

El juez federal Anthony Trenga, de la Corte Federal de Alexandria, Virginia, dictó una sentencia de cinco años de prisión en contra de Dámaso López Serrano, conocido como el Mini Lic. El procesado fue hallado culpable por el delito de intento de distribución de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo, un hecho que agrava su situación jurídica en los Estados Unidos. El Mini Lic ya contaba con antecedentes por narcotráfico antes de este nuevo fallo judicial.

Dámaso López Serrano es identificado como el hijo de Dámaso López Núñez, apodado “El Licenciado”, quien fuera una figura clave y operador de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Actualmente, tanto “El Licenciado” como “El Chapo” cumplen una condena de cadena perpetua en prisiones de máxima seguridad. Durante la audiencia, el acusado manifestó su profundo arrepentimiento y expresó que no tiene palabras para describir su pesar, buscando iniciar una vida desde cero.

A pesar de que el Mini Lic se había convertido en testigo cooperante de las autoridades estadounidenses tras su entrega en 2017, esta nueva infracción ocurrió mientras estaba bajo supervisión federal. El acusado señaló a un informante del FBI que contaba con personal en California para la distribución de sustancias. Por ello, la justicia determinó que debe cumplir esta nueva sentencia de forma simultánea con la sanción por violar su libertad condicional previa.

Para dar contexto, la figura de Dámaso López Serrano cobró relevancia internacional al ser señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez en 2017. Aunque el gobierno de México ha solicitado su extradición, la administración estadounidense se había negado anteriormente bajo el argumento de que el Mini Lic era un testigo protegido. Sin embargo, esta nueva sentencia por tráfico de fentanilo podría modificar su estatus legal frente a las peticiones del gobierno mexicano.

Finalmente, el juez Trenga ordenó que, tras cumplir sus cinco años en la prisión, el hijo de Dámaso López Núñez permanezca otros cinco años bajo libertad supervisada. El acusado compareció con uniforme verde y cabello rapado, reiterando que su deseo más profundo es volver con su familia y demostrar que ha cambiado tras dejar el entorno de “El Chapo”.

