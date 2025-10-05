Mujer es sentenciada a más de 3 años de prisión por violencia familiar contra sus nietos en Mulegé

Una mujer fue sentenciada a 3 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 100 días y el pago de 72 mil pesos por concepto de tratamiento psicológico, tras comprobarse que ejerció violencia física y verbal contra tres de sus nietos en el municipio de Mulegé.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en una vivienda ubicada en la colonia Punta de Agua, donde la acusada agredía de manera constante a los menores.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó pruebas testimoniales y periciales que acreditaron los actos de violencia, por lo que el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento emitió la condena por el delito de violencia familiar, conforme a los artículos 200 y 201 del Código Penal de Baja California Sur.

De acuerdo con la sentencia, la mujer deberá cumplir la pena impuesta y cubrir el monto destinado a la atención psicológica de las víctimas, como parte de las medidas de reparación integral del daño.