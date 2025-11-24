Reconocen sentencia con enfoque de niñez y adolescencia en BCS

En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, celebrado cada 19 de noviembre, autoridades estatales realizaron en La Paz la entrega del primer lugar del Concurso de Sentencias con Perspectiva de Niñez y Adolescencia. El certamen fue organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.

Brisa Celeste Gastélum Apodaca, secretaria ejecutiva de SIPINNA Los Cabos, destacó que el concurso busca fortalecer la labor jurisdiccional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Explicó que participaron jueces del Poder Judicial, quienes presentaron fallos previamente emitidos con enfoque de igualdad, interés superior y acceso efectivo a la justicia.

Gastélum Apodaca afirmó que la difusión de sentencias con perspectiva de niñez permite visibilizar el trabajo realizado en los tribunales. También señaló que este tipo de ejercicios impulsa el fortalecimiento de la justicia dirigida a niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento estuvieron presentes la magistrada presidenta Claudia Jeanette Cota Peña; el magistrado Christian Gilberto Rodríguez; la presidenta del SEDIF BCS, Patricia Imelda López Navarro; la subsecretaria de Gobierno, Claudia Elena Mesa de la Toba; y la titular de SIPINNA estatal, Laura Sofía Villa Urías. También asistieron legisladores, magistrados y consejeros del Poder Judicial.

El primer lugar fue otorgado al juez de control Jesús Manuel López Morales, quien expuso el razonamiento jurídico empleado para dictar una sentencia orientada a garantizar los derechos de la niñez sudcaliforniana. Gastélum Apodaca subrayó que este reconocimiento reafirma la importancia de promover resoluciones que coloquen en el centro el bienestar y la protección integral de niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur.