Jueves 27 de Noviembre, 2025
La Paz

Sentencian a hombre en La Paz por estupro: pasará 1 año y 4 meses en prisión

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) obtuvo condena contra Félix “N”, tras reconocer su responsabilidad en el delito de estupro cometido contra una menor en 2019.
Joaquín Sánchez Castro
27 noviembre, 2025
Foto: Cortesía

En una audiencia de procedimiento abreviado, la PGJE consiguió una condena de un año y cuatro meses de prisión contra Félix “N”, después de que el imputado aceptara su culpabilidad por el delito de estupro cometido en agravio de una menor de edad. También se ordenó el pago de 650 mil pesos como reparación del daño. 

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 28 de mayo de 2019, en un domicilio ubicado en el kilómetro 8.5 de la Carretera Transpeninsular Cabo San Lucas–Todos Santos. Las autoridades señalaron que el imputado aprovechó la confianza depositada por la víctima para agredirla —una acción que afectó gravemente su desarrollo psicosexual.

Tras la denuncia, la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia reunió pruebas clave, incluyendo un peritaje psicológico, que fueron determinantes para acreditar la responsabilidad de Félix “N”.

Con esta sentencia, la PGJE reafirma su compromiso de “cero impunidad” en casos de agresiones sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores. En lo que va del año, la institución ha incrementado las acciones de persecución penal en delitos de esta naturaleza. 

