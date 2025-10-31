Sentencian a diez personas por delitos relacionados con armas y drogas en Cabo San Lucas

En hechos distintos registrados en la delegación de Cabo San Lucas, un total de diez personas fueron sentenciadas por delitos relacionados con la portación de armas de fuego y la posesión de drogas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

El primer caso ocurrió en la colonia Los Cangrejos, donde ocho personas fueron detenidas luego de que un reporte ciudadano alertara sobre la presencia de hombres armados. Al acudir al lugar, elementos de la Policía Estatal observaron a uno de los señalados arrojar un arma dentro de un inmueble; al ingresar, encontraron también diversos estupefacientes, equipo táctico y objetos presuntamente utilizados para el narcomenudeo.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma corta, 30 cartuchos útiles, 84 bolsas con marihuana, 95 envoltorios con polvo blanco, 358 dosis con sustancia granulada, 19 cigarros electrónicos, 197 pipas de cristal, dos máquinas contadoras de billetes, un dron, dos chalecos porta placas y seis máquinas tragamonedas, entre otros artículos.

Tras ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal, las pruebas recabadas derivaron en sentencias condenatorias que van de nueve meses a cuatro años de prisión, además de multas que oscilan entre 791 y 9 mil pesos, según la responsabilidad individual de cada implicado.

Entre los sentenciados se encuentran Gilberto “N”, Carlos “N”, Sergio “N”, Fernando “N”, Guillermo “N”, Rodrigo “N”, Cristóbal “N” y José “N”, todos vinculados por delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

En un hecho distinto, en la colonia Magisterial, agentes de la Policía Municipal de Los Cabos detuvieron a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo con armas cortas, cargadores y 40 cartuchos útiles, además de un radio y una mochila.

El Ministerio Público Federal integró la carpeta correspondiente por el delito de portación de arma de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Tras la audiencia de procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia de tres años y ocho meses de prisión, además de una multa de 7 mil 920 pesos y la suspensión de derechos políticos y civiles para ambos responsables.