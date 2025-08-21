Sentencian a más de 100 años de prisión a homicida de agentes de la FGR en Jalisco

Fernando “S” fue condenado a 106 años, dos meses y tres días de prisión por el homicidio de dos elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Puerto Vallarta, Jalisco, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Ataque en 2021 contra agentes federales

En octubre de 2021, Fernando “S” disparó contra los agentes de la FGR, provocando la muerte de ambos funcionarios. Tras el ataque, logró darse a la fuga, lo que derivó en un operativo de búsqueda a nivel nacional.

El juez federal lo declaró culpable de los delitos de:

Evasión de presos

Robo

Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa

Homicidio calificado consumado con alevosía y ventaja en contra de funcionarios públicos

La sentencia deberá cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano.

Captura en de Fernando “S” Colima

Después de meses de investigación, y gracias a labores de inteligencia y trabajo de campo de autoridades de los tres niveles de gobierno, Fernando “S” fue detenido en el estado de Colima.

Con esta resolución, la FGR subrayó que se hace justicia para los agentes asesinados y reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la vida de funcionarios públicos.

