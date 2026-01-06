Sentencias, cateos y decomisos marcaron el cierre de 2025 para la FGR en BCS

Durante diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) reforzó su combate a los delitos federales en Baja California Sur, con ocho sentencias condenatorias que dejaron penas de hasta 15 años de prisión, además de cateos, órdenes de aprehensión y aseguramientos de armas, drogas y vehículos.

Las sentencias se dictaron contra ocho personas responsables de delitos como narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego, trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, delitos ambientales y contra la biodiversidad, informó la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Durante el mismo mes, la FGR logró la vinculación a proceso de tres imputados y llevó 30 carpetas de investigación ante jueces federales, además de concluir de forma definitiva 54 indagatorias, lo que permitió avanzar en la atención de denuncias y brindar certeza jurídica a las víctimas.

Lee más: Buscan a cinco adolescentes desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos

Como parte de las investigaciones, se autorizaron ocho cateos, así como otras técnicas de investigación, y la Policía Federal Ministerial cumplimentó tres órdenes de aprehensión, dos en Cabo San Lucas y una en La Paz.

En materia de aseguramientos, la FGR decomisó 32 armas de fuego, miles de cartuchos y cargadores, más de 266 kilos de marihuana, así como dosis de metanfetamina y cocaína, además de vehículos, inmuebles y casi dos mil litros de hidrocarburo.

Finalmente, a través de mecanismos alternativos de justicia, se alcanzaron dos acuerdos reparatorios, con los que se resarció el daño a las víctimas por 189 mil pesos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur