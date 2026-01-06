Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 6 de Enero, 2026
Sentencias, cateos y decomisos marcaron el cierre de 2025 para la FGR en BCS

La Fiscalía General de la República informó que durante diciembre de 2025 logró sentencias de hasta 15 años de prisión, cateos, detenciones y decomisos de armas, drogas y vehículos por delitos federales en Baja California Sur.
6 enero, 2026
FGR logra sentencias, cateos y decomisos durante diciembre de 2025 en BCS

Durante diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) reforzó su combate a los delitos federales en Baja California Sur, con ocho sentencias condenatorias que dejaron penas de hasta 15 años de prisión, además de cateos, órdenes de aprehensión y aseguramientos de armas, drogas y vehículos.

Las sentencias se dictaron contra ocho personas responsables de delitos como narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego, trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, delitos ambientales y contra la biodiversidad, informó la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Durante el mismo mes, la FGR logró la vinculación a proceso de tres imputados y llevó 30 carpetas de investigación ante jueces federales, además de concluir de forma definitiva 54 indagatorias, lo que permitió avanzar en la atención de denuncias y brindar certeza jurídica a las víctimas.

Como parte de las investigaciones, se autorizaron ocho cateos, así como otras técnicas de investigación, y la Policía Federal Ministerial cumplimentó tres órdenes de aprehensión, dos en Cabo San Lucas y una en La Paz.

En materia de aseguramientos, la FGR decomisó 32 armas de fuego, miles de cartuchos y cargadores, más de 266 kilos de marihuana, así como dosis de metanfetamina y cocaína, además de vehículos, inmuebles y casi dos mil litros de hidrocarburo.

Finalmente, a través de mecanismos alternativos de justicia, se alcanzaron dos acuerdos reparatorios, con los que se resarció el daño a las víctimas por 189 mil pesos.

