SEP validará 500 nuevas plazas para personal docente y de apoyo educativo en BCS

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP) está por concluir la validación de 500 nuevas plazas destinadas a personal docente y de apoyo educativo, informó José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica.

Cumplen compromiso presidencial

Una vez que concluya la validación, se elaborará la documentación oficial para su entrega.

Estas acciones cumplen con el anuncio realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Baja California Sur, en beneficio de 200 docentes y 300 trabajadores y trabajadoras de apoyo.

Basificación y certeza laboral

El funcionario explicó que este personal, anteriormente contratado como eventual, ha logrado su basificación gracias a la gestión del gobierno estatal encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, en coordinación con las autoridades federales y la dirigencia sindical del magisterio.

Entrega oficial la próxima semana

Hernández Manríquez adelantó que la entrega de los documentos que otorgarán certeza laboral al personal docente y de apoyo educativo se realizará la próxima semana.

Durante la ceremonia, se reconocerá el esfuerzo, la dedicación y los años de servicio de quienes fortalecen día a día el sistema educativo sudcaliforniano.