SEP abre proceso de inscripciones para educación inicial en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a madres, padres de familia y tutores a participar en el proceso de preinscripción para educación básica en México de cara al ciclo escolar 2026-2027 en escuelas públicas del país. El registro será gratuito y se realizará en línea en enero y febrero de 2026.

La SEP informó que el proceso de preinscripción para la educación básica —que incluye educación especial, preescolar, primaria y secundaria— arrancará el 13 de enero de 2026 y permanecerá abierto durante varios días organizados por la letra inicial del apellido del estudiante.

Para los grados de segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo en los Centros de Atención Múltiple (CAM), el registro se realizará del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, a través de la plataforma oficial de la SEP.

El calendario prevé que los apellidos con letras A y B podrán registrarse del 13 al 15 de enero; las letras C el 16, 19 y 20, y las letras D, E y F del 21 al 23 de enero. El resto de las letras se atenderán conforme al esquema establecido por la dependencia educativa, extendiéndose hasta fines de febrero.

En el caso del primer grado de preescolar, los requisitos para la preinscripción podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, y el registro se realizará del 19 al 29 de mayo de ese año.

La SEP aclaró que, si las familias no pueden completar el trámite en la fecha sugerida, podrán hacerlo cualquier otro día dentro del periodo oficial de registro. Además, se prevé una convocatoria extemporánea en caso de espacios disponibles, excepto en los CAM.

