SEP asegura espacios para estudiantes de nivel básico en Baja California Sur

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), garantizó espacios para todos los estudiantes de educación básica en Baja California Sur para el ciclo escolar 2025.

El director general del nivel, José María Hernández Manríquez, informó que más de 150 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán continuar sus estudios sin contratiempos, incluyendo los más de 38 mil que recibieron certificado de grado este año.

Para responder a la demanda, se contempla la construcción de nuevos planteles: un preescolar, una primaria y una secundaria en San José del Cabo, así como una primaria y una secundaria en Cabo San Lucas. También se edificarán aulas adicionales en otros municipios donde el servicio lo requiera.

TE PUEDE INTERESAR: Gastón Gaxiola, orgullo de BCS tras brillar en Mundial de Béisbol U12

Hernández Manríquez destacó que el ciclo 2024-2025 fue positivo, al consolidarse el Plan de Estudios 2022, que incorpora los principios de la Nueva Escuela Mexicana. Explicó que las y los docentes, en consejos técnicos escolares, analizaron y tomaron decisiones enfocadas en atender las necesidades específicas de cada comunidad educativa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.