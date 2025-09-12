SEP BCS adapta 50 escuelas con rampas y baños inclusivos

El Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), adaptó 50 escuelas de nivel básico. Las obras incluyen rampas, barandales, baños inclusivos y guías podotáctiles. Estas mejoras benefician a niñas y niños con distintas discapacidades, informó Jacobo Quiroga Itúrburu, director de Planeación y Evaluación Educativa.

El funcionario explicó que el objetivo es que cada plantel ofrezca un diseño que facilite la circulación y el acceso seguro en todos los espacios escolares.

Cada año fiscal se asigna un presupuesto especial para proyectos de inclusión. Con este recurso se garantiza que la niñez sudcaliforniana reciba una educación de calidad con respeto y aceptación.

Quiroga Itúrburu agregó que los tres niveles de gobierno invierten de manera permanente en infraestructura escolar. Gracias a ello, más de nueve mil estudiantes de educación especial y el resto del alumnado de escuelas públicas disfrutan de instalaciones que favorecen el aprendizaje.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento