Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 9 de Septiembre, 2025
HomeBCSSEP BCS participa en la Jornada Nacional de Concientización sobre Abuso Sexual y Maltrato Infantil
BCS

SEP BCS participa en la Jornada Nacional de Concientización sobre Abuso Sexual y Maltrato Infantil

SEP BCS participa en la Jornada Nacional contra el abuso sexual y maltrato infantil con actividades escolares y campañas de prevención
Brenda Ireri Yáñez
9 septiembre, 2025
0
18
SEP BCS abuso sexual maltrato infantil

Imagen: Gobierno de BCS

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP BCS) participa en la Jornada Nacional de Concientización sobre Abuso Sexual y Maltrato Infantil, bajo el lema “Te veo, te creo, te cuido”. Así lo informó Ofelia Ochoa Romero, directora de educación secundaria.

La estrategia ya se había aplicado en los consejos técnicos escolares. Gracias a ello, docentes de primaria y secundaria sumaron nuevas dinámicas: murales, conferencias, narraciones, dibujos y pintura. El objetivo es sensibilizar a todas las comunidades educativas.

Ochoa Romero aseguró que este esquema se aplicará durante todo el ciclo escolar. También se reforzará con otras campañas impulsadas por el Gobierno del Estado. El propósito es prevenir, atender y erradicar la violencia, además de garantizar espacios seguros y confiables para estudiantes.

La funcionaria agregó que la Dirección de Educación Secundaria entregó insumos a docentes y personal de apoyo. Con este material podrán organizar actividades académicas dentro y fuera de las aulas.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno Baja California Sur
Articulo anterior

Alberca olímpica de Los Cabos suspende actividades tras ingreso de agua y ...

Siguiente articulo

¿Por qué se presenta el fenómeno de playas con bioluminiscencia?