SEP BCS restablece portal de preinscripciones tras fallas por alta demanda

Tras las fallas registradas en el portal de preinscripciones escolares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, la titular de la dependencia, Alicia Meza Osuna, informó que el sistema colapsó debido a la alta demanda de usuarios, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

La funcionaria explicó que el portal de la SEP BCS permaneció fuera de servicio por aproximadamente dos horas, tiempo en el que se realizaron ajustes técnicos para permitir su restablecimiento y la continuidad del proceso de preinscripción escolar para el próximo ciclo lectivo.

Detalló que la meta de preinscripciones es alcanzar el registro de 40 mil estudiantes de educación básica en la entidad, correspondientes a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, de los cuales actualmente se reporta un avance del 48 por ciento.

“Estuvo dos horas cerrado el portal para poder ser rehabilitado y ya se logró poner en marcha. Llevamos una buena inscripción en todos los niveles educativos. La meta total es de 40 mil estudiantes y hasta este momento llevamos el 48 por ciento”, señaló la titular de la SEP en Baja California Sur.

Por su parte, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos advirtió que, aunque el registro en el sistema de preinscripciones permite que los menores queden inscritos en la plataforma, este trámite no garantiza automáticamente un espacio en los planteles educativos, una situación que —indicaron— se ha repetido en años anteriores en la entidad.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública informó que este nuevo proceso de preinscripción escolar tiene como objetivo ordenar el registro de estudiantes, mejorar la planeación educativa y avanzar en la asignación de espacios escolares para niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur.

