La SEP ajusta horarios de clases en cada estado por condiciones climáticas Lo que debes saber

Tras el regreso a clases de poco más de 23 millones de estudiantes para el ciclo escolar 2025-2026, las autoridades educativas han implementado cambios en los horarios de clases y, en ciertos casos, suspendieron el regreso a clases en varias localidades debido a los efectos del frente frío 27 y las condiciones meteorológicas adversas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no suspendió las actividades escolares a nivel nacional, pero cada entidad ajustó sus protocolos para salvaguardar la salud de estudiantes y personal educativo.

Puebla mantendrá un horario invernal con 30 minutos de retraso en entradas y salidas escolares hasta el 27 de febrero.

mantendrá un horario invernal con 30 minutos de retraso en entradas y salidas escolares hasta el 27 de febrero. Tlaxcala estableció jornada de 8:30 a 13:00 y de 13:30 a 17:30 en educación básica.

estableció jornada de 8:30 a 13:00 y de 13:30 a 17:30 en educación básica. Querétaro adaptó horarios matutinos y vespertinos entre las 8:30 y las 18:00 hasta el 20 de febrero.

adaptó matutinos y vespertinos entre las 8:30 y las 18:00 hasta el 20 de febrero. San Luis Potosí ofrece tolerancia de 30 minutos para ingreso matutino y termina las jornadas más temprano por la tarde.

ofrece tolerancia de 30 minutos para ingreso matutino y termina las jornadas más temprano por la tarde. Nuevo León permite que las familias decidan la asistencia si las temperaturas bajan de cero grados.

Además, en Coahuila el protocolo de frío extremo justifica ausencia según la temperatura registrada en distintos niveles educativos.

En Baja California Sur, el regreso a clases de poco más de 151 mil estudiantes de educación básica en el estado se mantiene sin cambio de horarios.

Prioridad: seguridad ante el clima extremo

La modificación de horarios y la suspensión del regreso a clases en municipios de Veracruz responden al pronóstico de lluvias torrenciales, vientos fuertes y riesgo de incidentes en caminos escolares y zonas costeras.

Las autoridades han hecho un llamado a madres, padres y tutores a mantenerse informados mediante canales oficiales de educación y protección civil.

En todo caso, la medida busca equilibrar la continuidad educativa con la protección de la salud y seguridad de la comunidad escolar.

