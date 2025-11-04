SEP declara controlada la plaga de garrapatas en el jardín de niños Carmen Ramos del Río

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur confirmó que la plaga de garrapatas detectada en el jardín de niños Carmen Ramos del Río se encuentra bajo control, luego de la aplicación de protocolos de fumigación y limpieza por parte de la Secretaría de Salud (SSA) estatal.

Alicia Meza Osuna, titular de la SEP en Baja California Sur, informó que las autoridades sanitarias iniciaron las acciones de fumigación hace dos semanas, logrando disminuir de manera significativa la presencia de garrapatas en el plantel.

“Se está atendiendo; hace dos semanas que la Secretaría de Salud trabaja en el tema con fumigaciones y todo lo que se requiere. Está controlado; aún no se han eliminado por completo, pero podemos decir que la plaga está bajo control”, explicó la funcionaria.

Meza Osuna precisó que el turno matutino decidió suspender temporalmente sus actividades como medida preventiva, mientras que el turno vespertino mantiene sus clases con normalidad y bajo supervisión sanitaria.

LEE MÁS:Padres de familia cierran kínder en San José del Cabo ante presencia de garrapatas

Por su parte, padres de familia compartieron en redes sociales videos donde denuncian que, a pesar de las fumigaciones, todavía se observan garrapatas en algunas aulas, lo que genera preocupación por la salud de los niños.

Hasta el cierre de esta edición, los padres no han informado cuánto tiempo permanecerá suspendido el turno matutino ni qué medidas adicionales se implementarán para erradicar completamente la plaga.