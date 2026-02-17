SEP despide a Marx Arriaga por negarse a modificar libros de texto gratuitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el cese del ex titular de la Unidad de Programas Educativos y Escuelas de Tiempo Completo, Marx Arriaga Navarro, se debió a que no aceptó retirar 192 contenidos de los libros de texto gratuitos, hechos que formaban parte de una petición administrativa y política para ajustar el material educativo.

De acuerdo con oficios internos de la SEP a los que tuvo acceso Proceso, Arriaga Navarro fue instruido a modificar y eliminar contenidos de los textos escolares, pero se negó a acceder a esas solicitudes, lo que derivó en su separación del cargo. Los documentos oficiales detallan que esta exigencia era vista como una medida para atender criterios externos a los lineamientos educativos vigentes, situación que el funcionario consideró inapropiada.

La SEP, en sus comunicaciones internas, sostiene que los ajustes en los libros de texto gratuitos deben seguir procedimientos técnicos y normativos, y no responder a presiones de naturaleza política. Asimismo, la dependencia ratificó que los contenidos educativos deben conservar su integridad y apego a los criterios pedagógicos establecidos.

Este caso generó debate sobre la autonomía del diseño curricular y la influencia de factores externos en el contenido de la educación básica. La SEP indicó que continuará revisando sus procedimientos para garantizar transparencia y respeto a las normativas educativas en la elaboración de materiales escolares.

El ex funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, cumplió más de 80 horas atrincherado en oficinas de la dependencia tras haber sido separado de su cargo, mientras que la SEP informó este lunes la designación de Nadia López Jiménez como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en sustitución del propio Arriaga.