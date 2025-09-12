SEP publica lista de establecimientos autorizados para canje de vales escolares ciclo 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP) dio a conocer el listado oficial de establecimientos donde madres, padres y tutores podrán canjear los vales de uniformes y útiles escolares del ciclo 2025-2026.

El beneficio aplica en los cinco municipios del estado y permite adquirir prendas escolares, calzado y material básico.

Dónde canjear los vales

Comondú: En Ciudad Constitución destacan Abejita Diseños, LEY, Madu Uniformes, Novedades Aly y Waldo’s. En Ciudad Insurgentes: LEY, Novedades del Norte, Eskolor y Papelería y Regalos Aleyka.

La Paz: Polos J&J Escolares, El Uniforme, Papelería El Muelle, varias sucursales de LEY y Waldo’s, entre otras. En Todos Santos se suma Uniformes Majaya y en Los Barriles, El Argel Papelería.

Loreto: LEY, Telas y Uniformes Cindy y Waldo’s.

Los Cabos: En Cabo San Lucas y San José del Cabo se incluyen decenas de opciones como Madu Uniformes, Uniformes y Bordados Baja, Papelería Pincel, IP Uniformes, Uniformes Yeli y varias sucursales de LEY y Waldo’s. También hay puntos en La Ribera y Miraflores.

Mulegé: Desde Guerrero Negro hasta Santa Rosalía y Vizcaíno, hay papelerías y tiendas como LEY, Waldo’s, Papelería Gamh, Novedades Licha y más.

Contacto para dudas

La SEP puso a disposición el correo valesescolares@sepbcs.gob.mx y el teléfono (612) 123 8051 para resolver cualquier consulta sobre el programa.

