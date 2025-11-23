¡Adios Coursera! SEP lanzan SaberesMX, cursos online gratuitos y certificados por universidades

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha lanzado oficialmente SaberesMX, una plataforma educativa que busca democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer educación online y gratuita.

El titular de la SEP, Mario Delgado y el subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí, resaltaron que SaberesMX es, hasta el momento, la única plataforma pública a nivel mundial que convoca a todas las universidades nacionales bajo una misma infraestructura para hacer valer el derecho a la educación gratuita, permanente y ahora auxiliándose de la Inteligencia Artificial (IA).

Este lanzamiento surge como una respuesta directa al fenómeno donde plataformas privadas —como Coursera— concentran más usuarios que todas las universidades en México. Además, busca atender a los 10.3 millones de adultos que no concluyeron su educación superior y a los 183,000 ingenieros con carrera trunca, permitiéndoles regresar al sistema educativo para especializarse.

Durante la presentación de SaberesMX en La Mañanera del Pueblo, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que

“en los próximos 5 años van a desaparecer 92 millones de empleos pero se van a crear 170 millones de empleos nuevos… por lo tanto eh las siguientes generaciones seguramente van a tener que cambiar de oficio o reinventarse”.

SaberesMX tiene proyectado ofrecer cursos en áreas de alta demanda económica, como Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, con el fin de que los estudiantes y empleados puedan capacitarse y competir por las mejores vacantes laborales y logren incorporarse de manera exitosa a la fuerza de trabajo de México.

Con esta iniciativa, SaberesMX invita a unirse a instituciones sin distingo de figura jurídica, incluyendo normales, tecnológicas, politécnicas, universidades autónomas y no autónomas, destacando ya entre ellas la Universidad de Guadalajara, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey.

El Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que han invitado a unirse a por lo menos mil 300 instituciones de educación superior y resaltó que a través de SaberesMx “hoy México se pone a la vanguardia de convocar a todas instituciones… a cambiar” y de dar nuevos conocimientos a la población, sobre todo a los que cuentan entre 28 años y 33 años de edad, grupo que dijo “necesita actualizarse”.

Para acceder al amplio catálogo de cursos de SaberesMX, el proceso de inscripción es sumamente sencillo: las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma https://saberes.gob.mx/cms/index.php con su Cuenta Llave MX, el mismo mecanismo de acceso que utilizan otras plataformas del Gobierno Federal, lo que permite la entrada directa a los más de 18 millones de mexicanos que ya cuentan con ella.

Mediante esta modalidad educativa que ofrece SaberesMX se obtienen los siguientes beneficios:

El usuario tiene el control total de su ruta de aprendizaje

Gestión de contenido, exámenes y recursos multimedia

Alta escalabilidad e integración mediante API a universidades y plataformas

Acumulación de saberes, microcredenciales e insignias

Herramientas para dar opiniones de cursos y evaluarlos

Recomendaciones de itinerarios de aprendizaje automatizados

El primer curso lanzado por SAberesMX es “Sanamente libremente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”, tiene una duración de 16 horas, lo que le otorga el valor de un crédito universitario y cuenta con validación de la Secretaría de Salud, CONASAMA, UNAM y el Tecnológico de Monterrey.