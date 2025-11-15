SEP entrega 500 nuevas plazas docentes en BCS: Reafirma diálogo con el magisterio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó este viernes 500 plazas recién creadas para Personal de Apoyo y Docente de Educación Básica en Baja California Sur, en un acto que refuerza el diálogo con el magisterio nacional.

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, aseguró que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “siempre habrá un diálogo abierto con el magisterio nacional”.

“Compromiso que hicimos a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum y estamos cumpliendo. Cada año iremos incrementando las plazas; no tenemos un promedio fijo, las iremos anunciando conforme se vayan creando. ”, dijo Delgado Carrillo.

El funcionario destacó que la entrega de estas plazas representa una reparación histórica frente a las injusticias acumuladas y un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida y desarrollo profesional de los docentes y del personal de apoyo que sostiene el sistema educativo.

La SEP subrayó que estas acciones buscan fortalecer la educación básica en el país y consolidar un diálogo constante con los docentes, en favor de la mejora continua de la enseñanza y el bienestar de quienes forman parte del magisterio.