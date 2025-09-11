Después de cinco años sin luz, SEP promete electrificar dos escuelas en Cabo San Lucas

La escuela primaria Leonardo Gastélum Villalobos, ubicada en Cabo San Lucas, permanece sin energía eléctrica desde hace cinco años, lo que ha provocado la suspensión indefinida de clases desde el inicio del ciclo escolar, confirmaron autoridades educativas.

La titular de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en breve los trabajos de conexión a la red eléctrica, con el fin de restablecer el servicio en dos escuelas que enfrentan esta problemática.

Además de la Leonardo Gastélum, la primaria Marisela Escobedo también continúa sin suministro eléctrico ni actividades escolares, debido a la falta de infraestructura básica.

“Está ya por iniciar la conexión en la escuela Leonardo Gastélum. Ya se cuentan con las obras necesarias, y estamos esperando que la Comisión Federal de Electricidad realice la conexión. Se espera que la próxima semana ya cuenten con instalaciones adecuadas, señaló”

LEER MÁS:Maestros detienen ciclo escolar en primaria de Cabo San Lucas ante riesgo por falta de …

Directivos de la escuela Leonardo Gastélum Villalobos denunciaron que la suspensión de clases responde a la necesidad de ejercer presión sobre las autoridades, tras cinco años de gestiones fallidas que han dejado a cientos de estudiantes sin acceso a la educación básica en condiciones dignas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento