Senadora de Baja California Sur pide a SEP recursos para evitar cierre de Cetmar 31

El posible cierre del turno vespertino del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) 31 en Cabo San Lucas ha suscitado preocupación, ya que más de 400 estudiantes de educación media superior se verían afectados, dejándolos sin la oportunidad de continuar sus estudios en el próximo ciclo escolar. El director del plantel, Roberto Ávalos Murillo, indicó que esta situación se debe a la falta de personal tanto administrativo como docente.

En respuesta a este problema, la senadora de Baja California Sur, Guadalupe Saldaña, instó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a asignar los recursos necesarios para abordar la carencia de personal. Destacó que la demanda de espacios en el nivel bachillerato seguirá creciendo debido al constante aumento poblacional en el municipio.

La senadora destacó que el problema se agrava, ya que los alumnos carecen de profesores en algunas asignaturas, generando un rezago educativo. Además, criticó la falta de prevención por parte de las autoridades ante el previsible aumento de jóvenes que buscarán un espacio en los bachilleratos para el próximo ciclo escolar, dada la insuficiencia de plazas frente a la creciente demanda.

“Me plantearon que tienen asignaturas que no cuentan con docentes, entonces eso va estar creando un rezago en la formación de los jóvenes. Los maestros con mucha disposición buscan atender la demanda y preocupados de que va a ser con esos 400 jóvenes que no tendrían un espacio. Comentarte que, según datos de la Sep, en secundaria va registrar el mismo incremento de número de egresados y no van a tener espacio”.