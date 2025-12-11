SEP da seguimiento a agresión de estudiante en CSL por operador de transporte público

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur informó que se encuentra dando seguimiento al caso de un estudiante de Cabo San Lucas que fue agredido por un operador del transporte público de la empresa Tracolsa, quien obligó al joven a bajar de la unidad mientras el vehículo estaba en movimiento. La dependencia realiza el seguimiento mediante jefes de sector y supervisores.

Alicia Meza Osuna, titular de la SEP en el estado, destacó que, aunque la agresión no ocurrió dentro de un plantel educativo, el caso se atiende para proteger los derechos del menor:

“Ese asunto lo está viendo los jefes de sector, porque efectivamente fue agredido un alumno. Nosotros siempre vamos a defender a los estudiantes, aunque no fuera dentro de la escuela ni en el horario que nos compete. A pesar de eso, la SEP lo está atendiendo a través de supervisores y jefes de sector”, señaló Meza Osuna.

La Asociación de Padres de Familia de Los Cabos calificó la situación como grave, no solo por la negativa del conductor a respetar la tarifa especial de estudiante, sino también por la agresión física. Su representante, Lopéz Monje, informó que solicitarán a las autoridades estatales de transporte la revocación de la concesión del operador responsable.

Mientras tanto, el chofer involucrado se encuentra suspendido por la Dirección del Transporte Estatal, y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.