SEP confirma suspensión de clases este 5 de febrero por Frente Frío 33: ¿A quiénes afecta?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se suspenden las clases presenciales para mañana jueves 5 de febrero. Por esta razón, miles de estudiantes de todos los niveles educativos no deberán asistir a las aulas debido a las condiciones climáticas extremas. Esta decisión oficial busca proteger a los alumnos y docentes de los efectos del Frente Frío número 33.

Específicamente, las autoridades del estado de Puebla determinaron que la suspensión aplicará en 64 municipios de la entidad. Las regiones de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental son las que presentan mayor riesgo por las heladas y el descenso térmico. Además, la SEP señaló que el objetivo es evitar enfermedades respiratorias en la población infantil. Por lo tanto, en estas zonas se trabajará únicamente bajo la modalidad a distancia.

¿Cuáles son los municipios sin clases?

Por otro lado, la lista incluye localidades clave donde el descenso térmico será más agresivo. Entre los municipios que suspenden labores destacan:

Huauchinango

Zacatlán

Chignahuapan

Teziutlán

Cuetzalan del Progreso

Xicotepec

Zacapoaxtla

Tlatlauquitepec

Libres

Además de estos puntos, la medida abarca a otras comunidades pequeñas de las zonas montañosas. Por ello, la SEP instó a los padres de familia a mantener comunicación con los directivos de sus planteles. Sin embargo, en el resto de las regiones donde el clima sea más favorable, las actividades continuarán de manera regular.

Medidas en las zonas afectadas

Por otro lado, la institución instó a los padres de familia a mantener comunicación con los directivos de sus planteles. Por ello, se recomienda seguir las lecciones mediante libros de texto y cuadernillos de trabajo desde casa. Sin embargo, en el resto de las regiones donde el clima sea más favorable, las actividades continuarán de manera regular. No obstante, se pide a toda la comunidad escolar mantenerse alerta a nuevos avisos.

Recomendaciones por frío extremo

Finalmente, se pide a la población evitar la exposición prolongada al aire frío y mantenerse bien abrigados. Debido a que el Frente Frío 33 también provocará rachas de viento fuertes, la SEP Puebla busca minimizar cualquier riesgo de accidente en los traslados. Por esta razón, el regreso a las aulas será anunciado en cuanto Protección Civil confirme que existen condiciones seguras. Mientras tanto, se sugiere seguir los reportes oficiales para conocer cualquier cambio en la medida.

