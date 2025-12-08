SEP y Salud refuerzan política nacional para garantizar una menstruación digna en México en escuelas públicas

El gobierno federal, a través de Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Salud (SSA), presentó la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna dirigida a más de 11 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato.

Con el objetivo de transformar la forma en que niñas, adolescentes y jóvenes viven su menstruación, garantizando acceso a información, insumos y acompañamiento para evitar que este proceso derive en abandono escolar.

Una estrategia de alcance nacional por una menstruación digna en México

La iniciativa alcanzará a unas 6.2 millones de alumnas de secundaria, distribuidas en 42 975 planteles, así como a 5.4 millones de estudiantes de bachillerato en 21 175 centros educativos de todo el país.

El programa prevé desplegar en escuelas públicas y privadas materiales educativos, campañas informativas, espacios de orientación integral y la entrega de kits de gestión menstrual.

De la invisibilidad al derecho reconocido

Las autoridades presentaron la estrategia como una política prioritaria del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que reconoce la salud menstrual como un derecho humano fundamental.

Según funcionarias responsables de la iniciativa, el objetivo es eliminar estigmas, ofrecer información clara, promover la igualdad de género y asegurar que ninguna estudiante tenga que faltar a clases por incomodidad, falta de insumos o por vergüenza.

Con esta estrategia, el gobierno federal aspira a lograr dos objetivos clave:

Reducir la deserción escolar entre adolescentes y jóvenes menstruantes, brindándoles condiciones dignas para seguir su educación.

Fortalecer la salud pública con enfoque de género, promoviendo el respeto y la dignidad en la vivencia del ciclo menstrual.

El reconocimiento de la salud menstrual como derecho surge en un momento en que persistían graves brechas de género en el acceso a información, insumos sanitarios e igualdad de oportunidades en la educación.

Al incorporar esta perspectiva en el sistema educativo, se busca avanzar hacia un marco de justicia social, equidad y derechos humanos.

Además, la estrategia representa una respuesta concreta a demandas ciudadanas y propuestas legislativas previas que abogaban por incluir la salud menstrual en políticas públicas, con visión de género y enfoque de derechos.