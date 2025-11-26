Detenido en separos de Puerto Vallarta es encontrado ahorcado, presuntamente se suicidó

Un joven identificado como Armando A., de 29 años, fue localizado presuntamente ahorcado dentro de los separos de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, pocas horas después de haber sido detenido por alterar el orden en el aeropuerto local. De acuerdo con las autoridades, el interno ya no presentaba signos vitales al ser revisado por personal médico.

Los primeros informes señalan que elementos de la dependencia solicitaron apoyo de una ambulancia al detectar al hombre inconsciente en la celda número tres. Paramédicos de la unidad B-89 determinaron que no respondió a maniobras de valoración y que mostraba indicios compatibles con un posible suicidio por suspensión.

La corporación detalló que el joven había sido ingresado durante la madrugada, luego de que personal de la Guardia Nacional ejecutara su aseguramiento en el área de inspección del aeropuerto, donde presuntamente realizaba grabaciones y escándalo.

Leer más: Muere ahorcado policía de 20 años en La Paz

Una trabajadora social confirmó que el interno declaró al médico de turno padecer antecedentes de cáncer de colon, dato que quedó asentado en el registro oficial de ingreso y posteriormente incorporado al informe dirigido al Ministerio Público.

El médico confirmó la ausencia de signos vitales y notificó al agente correspondiente, quien activó el protocolo legal para preservar el área. Policías investigadores y peritos forenses acudieron a procesar la celda y levantar los indicios necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Los reportes oficiales añaden que el joven fue asegurado alrededor de la medianoche por la Guardia Nacional, tras ser alertados por personal de seguridad privada sobre su comportamiento alterado en el aeropuerto.

La unidad 31902 realizó el traslado del detenido a los separos, donde quedó bajo supervisión del juez calificador. De acuerdo con el informe preliminar, permaneció solo en la celda hasta que fue encontrado suspendido durante las rondas de vigilancia.