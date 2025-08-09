Sepelio de Fernandito: Con juguetes, flores y exigencias de justicia familiares se despiden del menor

En medio de un ambiente marcado por el profundo dolor y la creciente indignación, familiares, amigos y vecinos despidieron a Fernandito, un niño de apenas cinco años cuyo asesinato ha conmocionado a todo México.

El pequeño, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición tras ser retenido presuntamente por una deuda de mil pesos, fue velado bajo una carpa blanca, acompañado de sus juguetes favoritos, mientras la comunidad y diversas organizaciones exigen que se aplique el peso de la ley sobre los implicados y haya justicia para el menor de cinco años de edad.

El funeral de Fernando, conocido cariñosamente como Fernandito, se llevó a cabo este viernes en el panteón local, en Los Reyes La Paz, Estado de México. La noche del jueves, su féretro infantil fue trasladado a una carpa instalada en la casa de un familiar, donde se realizó una ceremonia privada.

Dentro de la carpa, unas cuantas sillas rodeaban el pequeño ataúd, el cual estuvo acompañado de los juguetes que el niño solía usar, un emotivo detalle en su despedida. Jaquelín Leal, una vecina, lo recordó como “un amor de persona, no se metía con nadie” y calificó lo sucedido de “injusto”, reprobando la “maldad” de los responsables.

Este sábado, día de su sepelio, familiares y vecinos emitieron plegarias en su honor, además de reiterar enérgicas exigencias de justicia.

La madre de Fernandito, visiblemente afectada por el dolor y la indignación, clamó ante los medios nacionales:

“Que caiga el peso de la ley sobre ellos. Quiero justicia para mi niño”.

La comunidad de Los Reyes La Paz también levantó un memorial en una pequeña plaza cercana a la vivienda de Fernandito, donde se colocaron velas, fotografías y globos blancos, y personas cercanas a la familia se reunieron para orar por el menor.

¿Habrá justicia para Fernandito? Ellos son los acusados

Tras el macabro hallazgo del cuerpo de Fernandito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Marina lograron la detención de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”.

Un juez del Estado de México les impuso prisión preventiva justificada, y los tres se encuentran actualmente en el penal del Bordo de Nezahualcóyotl, acusados de la desaparición y homicidio de Fernandito. La Fiscalía busca imputarles también el delito de homicidio, además de los cargos por desaparición de persona y secuestro (privación ilegal de la libertad con fines de extorsión).

Durante la audiencia inicial, que se prolongó por más de cuatro horas, la madre y la abuela de Fernandito se ausentaron momentáneamente del velorio para asistir. Dos de los acusados se negaron a declarar. Sin embargo, Lilia “N” declaró que el niño le fue entregado por la propia madre el 19 de julio.

Adicionalmente, una de las detenidas argumentó que Fernandito murió debido a “caídas accidentales”, incluyendo una en el baño, e incluso afirmó que lo habían llevado al médico. No obstante, la necropsia desmiente categóricamente esta versión, al revelar la severidad y naturaleza de las lesiones y las condiciones de abandono que sufrió el pequeño.

La Fiscalía sostiene que los acusados se negaron a devolver al menor. Las autoridades continúan recabando elementos para esclarecer el rol de cada implicado y determinar si hubo más personas involucradas o si existió omisión deliberada por parte de otras familias que habitaban el inmueble. El próximo lunes se definirá si los tres detenidos serán vinculados a proceso.