En septiembre entrego la estafeta del movimiento de transformación del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dos meses concluye como dirigente del movimiento de transformación y entregará la estafeta a quien resulte coordinador nacional del proceso interno de Morena.

En conferencia, el Jefe del Ejecutivo dijo que “ha estado actuando como Presidente de todos los mexicanos, no de manera sectaria, los apoyos llegan a todos sean del partido que sea, porque es dinero de todos los mexicanos.

“Pero sí encabezó un movimiento de transportación, pero ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación”.

Aseguró que habrá continuidad con cambio, es decir, continuidad de la transformación, cambio en el estilo del próximo Presidente, porqué cada quien tiene sus características.

“No somos iguales en la manera de pensar y que bueno; no estamos hechos en serie, no somos robots, cada quien tiene sus historias, concepciones, experiencias. Aquí lo importante es poner por delante el objetivo general, que no se nos olvide el objetivo superior, es pueblo, pueblo, eso es”.