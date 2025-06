La Paz recibirá a cuatro equipos en la séptima edición del Baja Series

La séptima edición de Baja Series reunirá a cuatro equipos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) del 25 al 28 de septiembre en el Estadio Arturo C. Nahl en La Paz. Los Tomateros de Culiacán, Charros de Jalisco, Cañeros de Los Mochis y Águilas de Mexicali serán los protagonistas de este evento antes del inicio de la temporada invernal.

En rueda de prensa, Andrés Arce, director general de Baja Series, destacó el nivel competitivo de los equipos invitados y habló de la consolidación del proyecto.

“Créanme que esto no es un negocio. Para Baja Series no es un negocio. Lo que nosotros queremos es hacer historia, traer traer equipos para acá. Yo creo que estamos picando piedra. Estamos cimentando bien. Hasta ahorita no es un negocio para nosotros, pero sí es una satisfacción muy grande para nosotros como promotores y para ustedes como aficionados”, declaró.