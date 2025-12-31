Fallece séptima víctima de accidente en autopista Compostela-Tepic en Nayarit

Durante la madrugada del martes 30 de diciembre se confirmó el fallecimiento de la séptima víctima del fatal accidente registrado en el kilómetro 23+300 de la autopistas Tepic-Compostela, en la zona de Miravalles, dentro del municipio de Compostela, en Nayarit.

La persona lesionada permanecía hospitalizada en la ciudad de Tepic tras el impacto entre un Mazda blanco y un Volkswagen Jetta gris; sin embargo, la gravedad de las lesiones provocó su deceso horas después, con lo que la cifra oficial asciende a siete personas muertas.

Autoridades estatales informan que los ocupantes del Volkswagen Jetta conformaban una familia originaria de Compostela. La Fiscalía General del Estado de Nayarit detalla que entre las víctimas fatales se contabilizan dos hombres, tres mujeres y dos menores de edad.

Leer más: Al menos seis muertos en accidente automovilístico en Nayarit

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el siniestro ocurrió cuando el automóvil Jetta impactó inicialmente contra una camioneta tipo pick up. Tras el golpe, el chofer del vehículo perdió el control, invadiendo el carril contrario de la autopista, colisionando de frente por una camioneta Mazda que circulaba en sentido opuesto.

La fuerza del choque resulta devastadora, provocando que varios ocupantes sean proyectados fuera de las unidades, lo que derivó en el fallecimiento inmediato de la mayoría de las personas involucradas.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit, en coordinación con autoridades federales, mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer con precisión las causas del accidente, el cual ya es considerado el hecho vial más grave y letal registrado en esta autopista desde su inauguración a inicios de noviembre.