¿Quién salió de La Casa de los Famosos México 2025 en la séptima gala? Te contamos

La Casa de los Famosos México 2025 vivió una noche de emociones encontradas durante la séptima gala de eliminación, donde seis nominados estuvieron en riesgo de abandonar la casa. Hoy, el público decidió que Elaine Haro sería la séptima eliminada.

Los participantes que estuvieron en la cuerda floja fueron Alexis Ayala, Aarón Mercury, Elaine Haro, Abelito, Shiky y Aldo De Nigris, tras la salvación de Dalílah gracias al poder de Guana.

Los posicionamientos que marcaron la noche

Durante la gala de La Casa de los Famosos, cada nominado tuvo un momento de sinceramiento:

Elaine destacó la paciencia de Shiky y su rol como “colibrí de la casa”.

Aarón pidió que se valore la evolución de todos dentro del juego.

Alexis, Aldo y Abelito se enfocaron en estrategias y alianzas, buscando la final con sus grupos.

Estos sinceramientos añadieron tensión y emoción a la gala, dejando a los televidentes al borde de la silla.

Momentos previos a la eliminación

Antes de conocer los resultados, Galilea Montijo les pidió a los nominados tomar un sobre con preguntas reflexivas sobre sus compañeros. Entre los posicionamientos más destacados:

Alexis Ayala opinó sobre quién perdería con su salida y quién ganaría.

Aldo De Nigris expresó sus deseos de llegar a la final con su grupo del cuarto Noche.

Aarón Mercury habló sobre quién solo puede destacar dentro de la casa.

Elaine Haro y Shiky compartieron sus percepciones sobre las dinámicas y amistades dentro del juego. LEER MÁS: Fátima Bosch es coronada Miss Universo México 2025



Con la salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México 2025, la competencia se acerca cada vez más a la gran final, donde los habitantes restantes lucharán por el título y el premio final.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.