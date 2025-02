Sequía en BCS afecta producción de forraje y ganadería

La sequía prolongada en Baja California Sur ha reducido drásticamente la producción de forraje, afectando a miles de ganaderos que dependen de pastos naturales para alimentar su ganado. La falta de lluvias ha secado los campos, impidiendo el crecimiento de alfalfa, esto ha generado escasez de alimento para el ganado, encarecido los costos de producción y puesto en riesgo la viabilidad de muchas unidades ganaderas.

Al respecto José Alfredo Bermúdez Beltrán, secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario en la entidad destacó que la dependencia a su cargo está implementando un programa permanente para atender los efectos de la sequía en la región.

“Hemos estado ahí en Las Positas, ya hemos entregado más de 250 mil pesos que hemos apoyado en concentrado porque este clima actual del frío hace que los forrajes no crezcan. No hay alfalfa, no hay pastos porque no crece por el frío. Entonces estamos apoyándolos con concentrado que afortunadamente sí hay en el lugar aquí y también se ha traído de Sinaloa”, explicó Bermúdez Beltrán.