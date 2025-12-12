La sequía histórica del Río Bravo amenaza acuerdos hídricos y tensiones diplomáticas entre México y EE. UU.

La región hidrológico-administrativa (RHA) del Río Bravo, eje del suministro de agua que México comparte con Estados Unidos bajo el Tratado de Aguas de 1944, atraviesa un periodo de sequía sin precedentes que ya cumple 36 meses consecutivos. Datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional muestran que más de la mitad del territorio reporta insuficiencia de lluvia y casi una cuarta parte enfrentó sequía extrema o excepcional, los niveles más severos registrados.

La falta de lluvias no solo afecta al ambiente: también reduce el agua disponible para que México cumpla con lo que debe entregar a Estados Unidos. El Tratado de Aguas de 1944 establece que cada cinco años ambos países deben compartir ciertos volúmenes del Río Bravo y otros afluentes, por lo que la sequía complica el cumplimiento de ese acuerdo.

La sequía ha tenido momentos críticos en los últimos años: en septiembre de 2023 la proporción de territorio con sequía alcanzó más del 85%, y en 2024 fue superior al 80%. Aunque a finales de 2025 el porcentaje afectado disminuyó, niveles de insuficiencia persistentes continúan entre Chihuahua y Coahuila, zonas clave para la recarga del río.

Ante la falta de agua, autoridades y productores de Texas han pedido que México entregue más volumen antes de que termine el año. En Estados Unidos advierten que no cumplir podría afectar cosechas y ganado, e incluso llevar a sanciones o aranceles contra productos mexicanos.

Por su parte, el gobierno de México asegura que la sequía afecta a toda la cuenca, no solo al país, y que la falta de agua se debe al bajo caudal del río. Afirma que busca soluciones para cumplir el tratado, aunque reconoce que hay límites técnicos y ambientales que complican una entrega inmediata.

La tensión diplomática ha llevado a programar reuniones entre funcionarios de ambos países para discutir cómo ajustar los mecanismos de reparto y hacer frente a la crisis hídrica compartida. Esta sequía histórica obliga a replantear no solo el cumplimiento de compromisos, sino también la gestión del agua en una de las regiones más vulnerables del continente ante el cambio climático.

