Sergio Mayer abre su OnlyFans para pagar la escuela de sus hijas

Sergio Mayer reveló recientemente en una entrevista que ha abierto una cuenta en OnlyFans, donde venderá contenido erótico, para pagar la colegiatura de sus hijas. El exintegrante de Garibaldi, estará dispuesto a satisfacer los fetiches de sus seguidores con fotografías y videos íntimos que creará en coordinación de su esposa, Issabela Camil, quien será la mente detrás de la cuenta.

“Hay personas que se les hace muy sensual los pies o que les gusta tu espalda, son fetiches y no tiene nada de malo, hay gente que paga por ver tus pies”, mencionó.

Aseguró que a sus 58 años no le avergüenza incursionar en este tipo de contenido explícito, ya que está acostumbrado por el medio en el que se desenvuelve y considera que aún tiene buena condición para hacerlo. Además, enfatizó que no hay nada que el público no haya visto o conocido de él antes en proyectos como “Solo para mujeres” o “La Casa de los Famosos”.

“ ¿Por qué lo hago? porque quiero, porque puedo y porque tengo con qué. El que tenga dudas al respecto que lo revise. A mis 58 años estar haciendo esto, es un mensaje también para las nuevas generaciones”.

Asegura contar con el apoyo de su familia, aunque inicialmente sus hijas no estaban de acuerdo. Fue solo después de explicarles la necesidad de pagar sus colegiaturas que cambiaron de opinión. Incluso, reveló que será la misma Issabela, la que le ayude a con su red social.

“No sé si haga colaboración porque quizá si haga una sea con mi esposa. Le da risa, ella me coordina y me ayuda a ver cosas, que si cambie esto o la luz, ella es muy buena para eso”, comentó sobre su esposa.

Sobre realizar colaboraciones con otros influencers, negó esta posibilidad debido a que es un hombre casado por lo que la única persona con la que participaría en una candente sesión, sería su esposa. Aseguró que si no tuviera familia, posiblemente estaría dispuesto a trabajar con alguien.

Eso sí, dijo ser una persona abierta y despreocupada en este tipo de temas. También reveló que decidió abrir su cuenta en dicha red social porque muchos fans le pedían en Instagram fotografías explicitas de él, por lo que pensó que si tanta era la demanda que recibía, entonces consentiría a sus fans e incursionaría en estos menesteres.

“De repente le digo a ver si aparecen sus manos por aquí en alguna foto y me dice que luego lo platicamos hacer unas fotos cuidadas y con mucho cariño y respeto. Si no tuviera familia, quizá sí haría otras colaboraciones”, dijo.

Concluyó explicando que no le afectan las críticas sobre su edad, ya que, a pesar de superar los 50 años, se siente bien conservado, y porque recibe más comentarios positivos que negativos. Respecto al precio, mencionó que la suscripción para ver sus fotos es de 20 dólares.