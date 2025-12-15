Sergio Mayer Morí se convirtió en el noveno expulsado de La Granja VIP

La Granja VIP llegó a su etapa semifinal y definió a los participantes que avanzan a la recta final, luego de una gala marcada por cambios en las reglas y la salida de Sergio Mayer Mori, hijo de los actores Sergio Mayer y Bárbara Mori, uno de los participantes más comentados del reality show.

Durante la transmisión del 14 de diciembre, los participantes que fueron salvados por el voto del público aseguraron automáticamente su pase a la lista de finalistas. Con ello, el programa entró en su última fase rumbo a la gran final, programada para el próximo domingo.

En esta etapa, la producción anunció modificaciones en la dinámica del juego, al eliminar la figura del capataz y anular la nominación automática derivada de El Legado, lo que redefinió la estrategia de los concursantes en la semana decisiva.

El noveno eliminado de La Granja VIP fue Sergio Mayer Mori, quien quedó fuera a un paso de la final, resultado que permitió que el equipo del cacaraqueo permaneciera unido hasta el cierre de la temporada. Al despedirse, el participante expresó que se había llegado muy lejos, que esa experiencia le generaba emoción y que se sentía tranquilo y orgulloso de haber formado parte de un proyecto que consideró innovador.

Tras la eliminación de Sergio Mayer Mori, se definió a los granjeros que competirán en la semana final de la primera temporada del reality. Los finalistas son Alfredo Adame, La Bea, Alberto del Río, Kim Shantal, César Doroteo ‘Teo’ y Eleazar Gómez.

La dinámica de la última semana contempla una eliminación adicional antes de la gran final. El lunes se realiza la última Asamblea con nominaciones cara a cara; el martes se lleva a cabo un Duelo que asegura un pase directo a la final; y el miércoles se repite el enfrentamiento entre otros dos concursantes.

Posteriormente, cuatro nominados compiten por la salvación, de la cual solo uno obtiene su lugar en la final, mientras que los tres restantes quedan en riesgo de abandonar el programa el viernes 19 de diciembre. En la gala final, el público vota para definir las posiciones del quinto al segundo lugar, así como al ganador de los dos millones de pesos.

En la semifinal, la placa de nominados estuvo integrada por Sergio Mayer Mori, quien perdió El Duelo; Eleazar Gómez, nominado en la Asamblea; y César Doroteo ‘Teo’, tras ser traicionado por Kim Shantal, en una noche que culminó con el expulsado de la semifinal en la antesala de la gran final.