Sergio Mayer Mori habla sobre su padre en La Granja VIP: “No tiene talento” y vive de actuar

Polémica dentro del reality show La Granja VIP protagonisa Sergio Mayer Mori, la generó al hacer contundentes declaraciones sobre la carrera de su padre, Sergio Mayer. El joven cantante abrió su vida personal y discutió su tensa relación familiar en una conversación con Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, dentro del programa. Los comentarios, realizados hace unos días dentro del reality producido por TV Azteca, rápidamente se viralizaron en redes sociales.

“Mi jefe no tiene talento”

Mayer Mori abordó el tema del talento en la industria del entretenimiento, utilizando la trayectoria de su padre como un ejemplo cercano y crudo. En una charla que circuló ampliamente en X (antes Twitter), afirmó: “Mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, no canta, no baila”. A pesar de esta aparente falta de aptitudes, el joven reconoció que Sergio Mayer “ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida… y bien”, construyendo una carrera de más de tres décadas.

La clave del triunfo

El participante de La Granja VIP explicó que la clave del éxito de su padre reside en otras esferas. Mayer ha llegado lejos porque es “chambeadore, disciplinado, [y] profesional”, cualidades que, según Mori, pueden superar la necesidad de talento artístico puro. Añadió que su padre es un hombre con un “carisma de a madres”, aunque confesó que le parece que hasta “parece sociópata”.

La complicada relación de padre e hijo

Sergio Mayer Mori también profundizó en los conflictos que sostuvo con su padre durante su adolescencia, describiendo una relación tensa de varios años. Describió a Sergio Mayer como “súper militar y súper estricto”. Recordó que, a los 14 años, solo deseaba descansar y ver televisión, pero su padre lo presionaba para que practicara guitarra constantemente.

El joven confesó que, cuando su padre se enojaba, le daba miedo. Hoy en día, Mayer Mori sostiene que entiende que su padre quería que él replicara su propio camino. Finalmente, concluyó que su padre sí posee “mucho talento para cosas que no son artísticas”, pese a haber dedicado 30 años de su vida al ámbito artístico. El fragmento de la conversación con El Patrón se convirtió en una de las mayores tendencias de la semana.