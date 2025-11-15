Sergio Mayer pide salida de su hijo del reality show La Granja VIP

La controversia en La Granja VIP se intensificó luego de que Sergio Mayer asegurara que buscará retirar a su hijo, Sergio Mayer Mori, del reality show, argumentando que ya cumplió sus objetivos y que no merece continuar recibiendo críticas negativas en redes sociales. El actor declaró en una transmisión que manifestará su postura ante la producción, al considerar injusto el trato que ha recibido el joven intérprete.

De acuerdo con Mayer, su hijo —producto de su relación con Bárbara Mori— ingresó a La Granja VIP para darse a conocer, aumentar seguidores y promover su música. El actor comentó que, a su juicio, ese propósito ya fue alcanzado y que no desea que el cantante siga siendo blanco de comentarios hostiles, especialmente en plataformas como TikTok.

El también político expresó que, desde su perspectiva, Sergio “ha demostrado sus principios y autenticidad”, pero afirmó que, pese a ello, continúa siendo cuestionado por sectores del público. Añadió que esta dinámica no corresponde al fin con el que el joven se integró al programa y que, por esa razón, considera adecuado solicitar su salida.

Mayer agradeció a los seguidores de La Granja VIP que han apoyado al participante, destacando que Sergio Mayer Mori ingresó sin una base de fans consolidada y aun así ha logrado incrementar su presencia digital. El actor sostuvo que la respuesta favorable hacia la música y contenido de su hijo confirma que su participación ha sido fructífera.

A pesar del apoyo recibido, el actor insistió en que “es momento de que deje la granja”, al asegurar que la constante exposición ha derivado en un ambiente de doble moral que no beneficia al joven. Indicó que pedirá formalmente a la producción la retirada del concursante en los próximos días.

Finalmente, Sergio Mayer explicó que respeta a quienes desean que su hijo permanezca en la competencia. Sin embargo, afirmó que, ante la persistencia de señalamientos y reacciones adversas cada vez que Sergio avanza en el reality show, considera prudente “darles el gusto” a quienes exigen su salida de La Granja VIP.