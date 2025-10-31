Diputado Sergio Ricardo Huerta Leggs admite que en el Congreso “nomás le estamos haciendo al loco”

En un hecho inusual dentro del ámbito político estatal, el diputado del Distrito Local XVI, Sergio Ricardo Huerta Leggs, del partido MORENA, expresó abiertamente su frustración por la falta de avances legislativos y reconoció que los diputados “nomás le estamos haciendo al pendejo”.

Durante su intervención en tribuna, el legislador de Los Cabos se mostró visiblemente enojado, molesto y harto por las constantes quejas y reclamos de los ciudadanos ante la ineficiencia del Congreso del Estado. “Así me lo dicen, que soy un diputado más. ¡Un pendejo más!”, afirmó Huerta Leggs, aceptando que en la práctica legislativa “en todos los temas en general nomás le estamos haciendo al loco”.

El diputado, visiblemente alterado, exhortó a sus compañeros de legislatura y al propio Gobierno de Baja California Sur a ponerse a trabajar de verdad, argumentando que los ciudadanos “ya están cansados de simulaciones y promesas vacías”. Su discurso fue recibido con sorpresa por los presentes y generó un intenso debate en redes sociales, donde se viralizó rápidamente por la crudeza de sus palabras.

Lee más: Depósitos y retiros de alto monto necesitarán identificación y huella en México

La declaración ha encendido nuevamente la discusión sobre la transparencia y eficacia del Congreso sudcaliforniano, pues el propio Huerta Leggs reconoció que la actual legislatura se encuentra “estancada” y alejada de los problemas reales de la población.

A pesar de las reacciones encontradas, algunos ciudadanos y analistas locales destacaron el valor del legislador al admitir públicamente la falta de compromiso político, mientras otros consideraron que su comentario refleja una preocupante crisis de representación en el Poder Legislativo estatal.

Hasta el momento, ni el Congreso de Baja California Sur ni la dirigencia estatal de MORENA han emitido un pronunciamiento oficial respecto a las declaraciones del diputado. Sin embargo, su intervención ha abierto una conversación necesaria sobre el desempeño de los funcionarios públicos y la urgencia de recuperar la confianza ciudadana.