Hackean cuenta de Sergio Sepúlveda y Facebook la bloquea por publicaciones prohibidas

El conductor Sergio Sepúlveda informó que su cuenta oficial de Facebook fue vulnerada por terceros. Durante el hackeo se difundió contenido que va en contra de las normas de la plataforma, motivo por el cual su perfil fue bloqueado de manera inmediata por Facebook.

Sepúlveda explicó en un video que comenzó a recibir correos donde se le notificaba actividad sospechosa y, posteriormente, la suspensión total de su cuenta. Al revisar, descubrió que un tercero había tomado control de su perfil e incluso del de su hija.

El conductor aclaró que él no tuvo relación alguna con las publicaciones realizadas por los atacantes y calificó la situación como “muy delicada”, pues afecta su imagen y su trabajo profesional. Señaló también que no pudo completar el proceso de apelación, ya que la plataforma marcó su solicitud como “ya revisada”, sin que él hubiera enviado nada.

Además, alertó sobre los riesgos de la violencia digital, especialmente cuando los atacantes usan las cuentas para difundir contenido que puede provocar sanciones graves. Por ello, recomendó a sus seguidores activar la verificación en dos pasos, no abrir enlaces sospechosos y revisar constantemente la seguridad de sus cuentas.

