México podría organizar la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe 2026 podría regresar a México, luego de que varias ligas notificaron a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) que no participarían si el torneo se mantiene en Venezuela. La definición del nuevo escenario se prevé en un plazo máximo de 24 horas.

La postura fue comunicada por organizaciones de México, República Dominicana y Puerto Rico, que expresaron su negativa a competir bajo las condiciones actuales de seguridad y estabilidad, lo que colocó a la CBPC en un escenario crítico a menos de dos meses del inicio del certamen.

El torneo está programado del 1 al 7 de febrero, por lo que el margen de maniobra es limitado. Ante este contexto, el organismo rector analiza alternativas que permitan garantizar la participación de todas las ligas afiliadas.

Especialistas señalaron que, por la estructura interna del evento, la Serie del Caribe no puede declararse oficialmente cancelada en la sede original, por lo que la negativa de las ligas a asistir funciona como un mecanismo automático para invalidar esa localía.

En este escenario, la CBPC habría iniciado conversaciones con la liga mexicana, aunque la opción de asumir la organización como sede emergente implicaría retos logísticos y financieros relevantes.

Entre las ciudades que se analizan en México figuran Guadalajara y Sinaloa, mientras que Panamá permanece como alternativa viable si no se concreta un acuerdo inmediato con territorio mexicano.

También se valoran esquemas mixtos, como una coorganización o la intervención directa de la CBPC mediante fondos de contingencia, con el objetivo de salvaguardar la continuidad del torneo.

La cancelación definitiva del evento está descartada, al igual que su realización en Venezuela, tras la postura firme de las ligas inconformes y el respaldo de países participantes como Colombia, Cuba y Japón, que se mantienen atentos a la resolución.

Al interior de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe existe consenso en que la decisión debe tomarse de inmediato, sin prolongar la incertidumbre durante el cierre de año.