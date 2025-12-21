Serie del Caribe 2026: Jalisco será la sede oficial del torneo

Jalisco toma el bate como sede emergente

Guadalajara, Jalisco.– La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó que la Serie del Caribe 2026 se celebrará en el Estadio Panamericano de Zapopan, casa de los Charros de Jalisco, del 1 al 7 de febrero.

Originalmente, el torneo estaba programado para Caracas, Venezuela, pero la sede fue retirada por problemas logísticos y de seguridad. México, Puerto Rico y República Dominicana declinaron participar en territorio venezolano, lo que llevó a que Jalisco fuera designado como sede emergente.

Equipos participantes

Se espera la presencia de los campeones de las ligas profesionales de:

México (Liga Mexicana del Pacífico)

Puerto Rico (Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente)

República Dominicana (Liga de Béisbol Profesional)

Venezuela (Liga Venezolana de Béisbol Profesional) – aún en duda

Cuba y Panamá, como invitados

La CBPC confirmó que habrá dos equipos mexicanos en competencia, lo que incrementa el atractivo para la afición local.

Boletos y acceso

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la venta de boletos comenzará en las próximas semanas a través de plataformas oficiales y taquillas del estadio. Se prevé alta demanda, ya que Guadalajara no recibía la Serie del Caribe desde 2018.

Impacto económico y deportivo

La llegada del torneo a Jalisco representa una derrama económica significativa para la región, con visitantes nacionales e internacionales. Además, consolida a México como protagonista del béisbol caribeño, al ser sede por segundo año consecutivo.

La Serie del Caribe 2026 en Jalisco será una fiesta deportiva que reunirá a los mejores equipos del béisbol caribeño en el Estadio Panamericano de Zapopan. Con fechas ya confirmadas, la expectativa por los boletos y la participación de dos equipos mexicanos, el evento promete convertirse en uno de los más importantes del calendario deportivo del próximo año.

