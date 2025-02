México sigue invicto y va por la gloria ante Dominicana en la Serie del Caribe

El Nido de los Águilas fue testigo de otra gesta tricolor. México, representado por los Charros de Jalisco y dirigido por Benjamín Gil, derrotó 3-1 a Puerto Rico en una semifinal que tuvo tensión, pitcheo dominante y un arranque explosivo que bastó para sentenciar el pase a la gran final de la Serie del Caribe. El equipo azteca sigue invicto y ahora enfrentará a República Dominicana, que avanzó con marca de tres victorias y dos derrotas, en busca del campeonato.

¡A PELEAR POR EL TÍTULO DE LA SERIE DEL CARIBE!🤠💪🏼🇲🇽🔜🏆 pic.twitter.com/0IruazRfTV — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) February 6, 2025

Golpe de autoridad desde la primera entrada

México dejó claro desde el arranque que no estaba dispuesto a ceder terreno. Con la velocidad de Billy Hamilton, que encendió las bases con un boleto y un robo, y la oportuna ofensiva de Rudy Martin, quien lo llevó al plato con un doblete, los Charros tomaron la delantera. Michael Wielansky y Mateo Gil continuaron con el ataque, sumando imparables que trajeron dos carreras más, colocando la pizarra 3-0 antes de que Puerto Rico pudiera reaccionar.

Era el arranque soñado. La ofensiva mexicana pegó primero y golpeó fuerte, dejando a Puerto Rico contra las cuerdas desde el amanecer del juego.

El pitcheo mexicano amarra el juego

Si bien los bates se enfriaron después del ataque inicial, el pitcheo azteca tomó las riendas del partido. David Reyes, el abridor, controló la ofensiva boricua y, cuando Puerto Rico intentó meterse al juego, apareció el bullpen con brazos de hierro. Jesús Cruz, Jake McSteen, Stephen Nogosek y Trevor Clifton mantuvieron a raya a los isleños con una labor quirúrgica.

Puerto Rico encontró un resquicio de esperanza en la séptima entrada con un triple de Eddie Rosario y un sencillo de Isan Díaz, que les permitió descontar una carrera. Pero la ofensiva puertorriqueña nunca logró descifrar el pitcheo mexicano, que cerró la puerta cada vez que se asomaban a la posibilidad de una remontada.

Última llamada: una novena entrada de nervios

El cierre del juego tuvo drama. Puerto Rico mandó a sus mejores hombres a la caja de bateo, pero México no cedió. Danny Ortiz se ponchó tirándole para el primer out, David MacKinnon elevó al jardín derecho y, aunque Eddie Rosario se embasó con un elevado corto al receptor, el fallo oficial determinó que el out se mantenía y el partido quedó sentenciado.

Con el out final, México explotó en júbilo, asegurando su pase a la gran final sin conocer la derrota en el torneo.

El reto final: República Dominicana

Ahora, la historia pone a México en el umbral de la gloria en la Serie del Caribe. Con un equipo sólido y un bullpen intratable, los Charros de Jalisco, bajo la dirección de Benjamín Gil, buscarán conquistar el título ante los poderosos Leones del Escogido, de República Dominicana, que llega a la final con tres victorias y dos derrotas en el torneo.

Cabe señalar, que los Leones del Escogido consiguieron su pase a la final tras derrotar en un emocionante encuentro a los Cardenales de Lara, de Venezuela, con un marcador de 5 carreras a 4.

El juego por el título se disputará el próximo viernes a las 21:00 horas, tiempo del centro de México,19:00 horas, tiempo de Mexicali, Baja California. Charros de Jalisco buscará sumar un nuevo campeonato para México en la Serie del Caribe.

Será un duelo de titanes, un choque entre dos de las novenas más sólidas del Caribe, y una oportunidad inmejorable para que México escriba su nombre con letras doradas en la historia del béisbol.

El Nido de los Águilas se prepara para una batalla épica. México está listo. El Caribe tiembla. Y el título está a solo nueve entradas de distancia.